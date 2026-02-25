Valorborn получил новый трейлер, демонстрирующий геймплей, игровой мир, предстоящей средневековой фэнтезийной sandbox-RPG.
В Valorborn вы погружаетесь в живой средневековый фэнтезийный мир формата sandbox-RPG. Возглавите ли вы отряд или отправитесь в путь в одиночку — создайте собственную идентичность. Охотьтесь, крадите, торгуйте, стройте или свободно странствуйте. Исследуйте огромный открытый мир и формируйте свою историю через глубокий ролевой отыгрыш и безграничную свободу действий.
Valorborn выйдет в раннем доступе Steam 15 апреля 2026 года.
Кенши, ты ли это?
Ну, если они сделают упор именно на РПГ, то можно будет посмотреть.
Ненавижу духоту выживачей в таких проектах.
Даже Кенши раза три начинал, но неизменно становилось скучно, когда все вокруг мощные, а я только-только зародился в мире без скилов. Механика построения стратегии развития меня бесила сильно, забросил.
Пока на сегодняшний день в этом жанре меня привлекла лишь Соль-2. Её прошёл полностью. Рыбалку не мучил, но скилы прокачал и мегаладона поймал.
И, вот, если новая игрушка будет с таким же ненавязчивым и не душным строительством....
как то все всратенько
Какую-то старую игру напомнило(но названия не помню), а графикой Смерш вспомнился