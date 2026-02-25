Valorborn получил новый трейлер, демонстрирующий геймплей, игровой мир, предстоящей средневековой фэнтезийной sandbox-RPG.

В Valorborn вы погружаетесь в живой средневековый фэнтезийный мир формата sandbox-RPG. Возглавите ли вы отряд или отправитесь в путь в одиночку — создайте собственную идентичность. Охотьтесь, крадите, торгуйте, стройте или свободно странствуйте. Исследуйте огромный открытый мир и формируйте свою историю через глубокий ролевой отыгрыш и безграничную свободу действий.

Valorborn выйдет в раннем доступе Steam 15 апреля 2026 года.