Valorborn TBA
Ролевая, Выживание, Инди, Строительство, Фэнтези, Открытый мир, Песочница, Средневековье
0 0 оценок

Valorborn получил новый трейлер, демонстрирующий геймплей

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Valorborn получил новый трейлер, демонстрирующий геймплей, игровой мир, предстоящей средневековой фэнтезийной sandbox-RPG.

В Valorborn вы погружаетесь в живой средневековый фэнтезийный мир формата sandbox-RPG. Возглавите ли вы отряд или отправитесь в путь в одиночку — создайте собственную идентичность. Охотьтесь, крадите, торгуйте, стройте или свободно странствуйте. Исследуйте огромный открытый мир и формируйте свою историю через глубокий ролевой отыгрыш и безграничную свободу действий.

Valorborn выйдет в раннем доступе Steam 15 апреля 2026 года.

3
3
Комментарии:  3
Andrey Nikiforov

Кенши, ты ли это?

Ну, если они сделают упор именно на РПГ, то можно будет посмотреть.
Ненавижу духоту выживачей в таких проектах.
Даже Кенши раза три начинал, но неизменно становилось скучно, когда все вокруг мощные, а я только-только зародился в мире без скилов. Механика построения стратегии развития меня бесила сильно, забросил.
Пока на сегодняшний день в этом жанре меня привлекла лишь Соль-2. Её прошёл полностью. Рыбалку не мучил, но скилы прокачал и мегаладона поймал.
И, вот, если новая игрушка будет с таким же ненавязчивым и не душным строительством....

WerGC

как то все всратенько

ka27

Какую-то старую игру напомнило(но названия не помню), а графикой Смерш вспомнился