Valorborn уже доступна в раннем доступе - амбициозная RPG-песочница делает ставку на "живой" средневековый мир

На Insider Gaming Showcase студия Laps Games представила новый трейлер Valorborn — средневековой RPG с открытым миром, которая уже находится в раннем доступе Steam с 15 апреля. И судя по концепции, разработчики явно нацелились не просто на очередной survival, а на попытку создать полноценный «симулятор жизни» в духе Mount & Blade, Kenshi и Medieval Dynasty одновременно.

Главная особенность Valorborn — живой мир, который продолжает существовать независимо от игрока. NPC здесь имеют собственный распорядок дня, фракции развиваются и конфликтуют между собой, а практически каждое здание, пещеру или поселение можно исследовать без ограничений. Такой подход давно стал мечтой поклонников жанра, хотя реализовать его на практике удается далеко не всем.

Игрокам предлагают самостоятельно выбрать свою роль в этом суровом мире: стать наемником, охотником, вором или обычным выживальщиком. При этом Valorborn не ведет пользователя по заранее прописанному сценарию — история формируется через решения, случайные события и взаимодействие с миром. Разработчики отдельно подчеркивают наличие перманентной смерти, поэтому любое неудачное столкновение может закончить целую историю персонажа.

Игра также поддерживает кооператив: путешествовать можно как в одиночку, так и в группе, создавая собственный отряд с уникальными ролями и специализациями. Немалый упор сделан и на строительство, ремесло и выживание.

За проект отвечает Laps Games — студия, ранее выпустившая симулятор колонии Land of the Vikings, который получил хорошие отзывы в Steam. Поэтому Valorborn выглядит не как случайный эксперимент, а как попытка развить идеи прошлой игры в куда более масштабном формате. Пока проекту раннего доступа явно предстоит долгий путь, но уже сейчас он выглядит как одна из самых любопытных RPG-песочниц для поклонников свободного средневекового выживания.