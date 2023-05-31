Valthirian Arc: Hero School Story 2 31.03.2022
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Valthirian Arc: Hero School Story 2 выходит 22 июня на PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch и ПК

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monk70
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Фэнтезийный ролевой симулятор школьного строительства Valthirian Arc: Hero School Story 2 выйдет из раннего доступа и будет запущен для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК через Steam 22 июня, объявили издатель PQube и разработчик Agate. Недавно анонсированы версии для PlayStation 4 и Xbox One.

Valthirian Arc: Hero School Story 2 впервые была запущена в раннем доступе для ПК через Steam 31 марта 2022 года.

Долгожданное продолжение популярного симулятора RPG Valthirian Arc: Hero School Story будет доступно игрокам по всему миру, обещая новое захватывающее приключение, которое погрузит игроков в мир фэнтези, драконов и эпических сражений.

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