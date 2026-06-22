Анонсирована новая корейская MMO VAMPIR - с большими амбициями и большими бедрами женских персонажей

Южнокорейская Netmarble официально открыла этап предварительной регистрации для своей новой условно-бесплатной MMORPG под названием VAMPIR. Разработку ведет подразделение Netmarble Neo — создатели успешной Lineage 2 Revolution. Японским журналистам уже удалось оценить проект и кажется они остались довольны новой попыткой студии подарить уникальную мрачную фэнтези игру.

Игра заявлена как мрачная и сексуальная ролевая экшен-игра, всецело посвященная кровопролитной борьбе между вампирами и охотящимся на них человеческим Орденом. Игрокам предстоит примерить на себя роль обычного человека, который, погибнув во время зверских экспериментов в подземельях, перерождается в бессмертное существо.

Журналисты отмечают, что создателям удалось передать дух вампиризма через геймплей. Разработчики реализовали зрелищные механики сражений: так, встав на грань гибели, враг получает специальную метку. Если вовремя нажать «Навык вампиризма», персонаж эффектно вцепится в противника, чтобы испить крови: это не только пополнит шкалу маны и восстановит здоровье героя, но и запустит адреналиновое окно — мощный временной бафф к общим характеристикам в бою.

Однако истинный потенциал новинки сокрыт в редакторе персонажей. По словам обозревателей:

Вы не сможете оторвать взгляд. Ползунки параметров и телосложения позволяют создать поистине высоченную вампиршу-сестренку с потрясающе массивными формами тела. Модели проработаны до мельчайших нюансов — от детализации текстур кожи до мимики лица. Орудуя косой за такую демоническую героиню, хочется просто вечно наслаждаться ее роскошным видом и огромными формами.

Многообразие брони — «Облик крови» — также подогревает этот интерес. К удивлению журналистов, самым запоминающимся нарядом оказалась не блестящая золотая броня финальных уровней, а рядовой сет «Блестящая стража». Эстетика этого красного наряда оказалась "намного сексуальнее любого открытого пляжного купальника из-за идеальных и крайне провокационных, дерзких вырезов прямо в зонах груди", добавив, что наряжать персонажей в такие «боевые» сеты — сплошное визуальное удовольствие.

Помимо редактора, игра будет пестрить глубокими сюжетными зарисовками, локальным режимом PvP/GvG осад замков, в котором участвуют кланы-вампиров на кросс-серверах с уникальной системой дележа добычи.

Предварительная регистрация открыта в сетях Apple App Store, Google Play, и ПК. Пока игра стартует исключительно для Азиатского региона, однако учитывая послужной список Netmarble, VAMPIR со временем должна будет постепенно добраться и до мирового релиза. Единственной весомой преградой к западному успеху при виде настолько откровенного дизайна с соблазнительными облегающими нарядами и массивными бёдрами могут стать лишь местные активисты, которые предсказуемо начнут саботировать релиз, жалуясь на «откровенную гиперсексуализацию и объективизацию женских тел».