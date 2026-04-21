Карточный эксперимент удался: Vampire Crawlers стартует с сильных оценок от критиков

Новый проект от poncle, создателей Vampire Survivors, получил первые рецензии накануне релиза — и они оказались весьма обнадёживающими. По данным OpenCritic, Vampire Crawlers стартует со средней оценкой 82/100 и 88% рекомендаций от критиков.

В отличие от предшественника, игра делает ставку на пошаговую систему, карточные механики и исследование подземелий. При этом сохраняется ключевая черта оригинала — эффект «снежного кома», когда каждая удачная комбинация усиливает следующую. Игрокам предстоит выстраивать цепочки карт, комбинировать способности, улучшать оружие и создавать мощные синергии, постепенно превращая билд в разрушительную машину.

Журналисты особенно хвалят затягивающий геймплейный цикл в духе «ещё один заход», удачный баланс стратегии и хаоса, а также гибкость сборок. Отмечается и хорошая оптимизация, включая комфортную игру на портативных устройствах. Некоторые рецензенты уже называют проект одним из самых интересных представителей deckbuilder-жанра.

Впрочем, без критики не обошлось. Среди основных замечаний — повторяемость после нескольких часов, проблемы с балансом и необходимость «гринда» для раскрытия потенциала отдельных сборок.

Тем не менее, Vampire Crawlers уверенно стартует и выглядит достойным развитием идей оригинала, способным заинтересовать как фанатов серии, так и любителей рогаликов с нестандартными механиками.