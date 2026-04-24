Новый спин-офф Vampire Survivors стремительно набирает популярность в Steam

Карточный рогалик Vampire Crawlers, основанный на популярной вселенной Vampire Survivors, демонстрирует очень сильный старт в Steam. Всего через несколько дней после релиза игра получила более 5 тысяч пользовательских отзывов, причём около 97% из них положительные. Благодаря этому проект уже получил рейтинг крайне положительные на платформе.

Игра представляет собой необычный спин-офф оригинального хита от студии Poncle. На этот раз разработчики решили объединить формулу Vampire Survivors с механиками карточных стратегий и рогаликов, создав гибридный проект под полным названием Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors.

Судя по статистике SteamDB, интерес игроков оказался довольно высоким: максимальный онлайн игры уже превысил 40 тысяч пользователей одновременно. Для спин-оффа это весьма серьёзный результат, особенно если учитывать, что оригинальная Vampire Survivors достигла своего пика в Steam на уровне около 77 тысяч игроков.

В пользовательских отзывах многие отмечают, что проект оказался таким же затягивающим, как и его «старший брат». Некоторые игроки даже сравнивают новинку с другими популярными карточными рогаликами, включая Slay the Spire 2, и считают её одной из самых интересных игр жанра в этом году.

Игроки особенно хвалят быстрый темп матчей, разнообразие комбинаций карт и характерный для серии Vampire Survivors игровой ритм, из-за которого легко потерять счёт времени.