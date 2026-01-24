Poncle выпустила демоверсию Vampire Crawlers в Steam и Xbox

Итальянская команда разработчиков Poncle объявила о выпуске демоверсии своей игры Vampire Crawlers, также известной как Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors. Контент уже доступен для загрузки в Steam и Xbox. Кроме того, был выпущен новый трейлер, демонстрирующий механику этого roguelite-карточного симулятора.

В этом видеоролике, первом в серии, демонстрирующей новые возможности игры, показаны «Турбо-ходы», позволяющие разыгрывать карты, не дожидаясь завершения анимации (бой проходит в пошаговом режиме), а также возможность настраивать карты своей колоды с помощью накопленных самоцветов для различных улучшений и прокачки оружия.

Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, Switch, ПК в Steam и Microsoft Store, а также на iOS и Android в начале-середине 2026 года.