Vampire Crawlers TBA
Инди, Пошаговая, Карточная
Poncle выпустит демоверсию Vampire Crawlers в Steam и Xbox 23 февраля

monk70 monk70

Итальянская команда разработчиков Poncle объявила о выпуске демоверсии своей игры Vampire Crawlers, также известной как Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors 23 февраля 2026 года. Контент будет доступен для загрузки в Steam и Xbox. Кроме того, был выпущен новый трейлер, демонстрирующий механику этого roguelite-карточного симулятора.

В этом видеоролике, первом в серии, демонстрирующей новые возможности игры, показаны «Турбо-ходы», позволяющие разыгрывать карты, не дожидаясь завершения анимации (бой проходит в пошаговом режиме), а также возможность настраивать карты своей колоды с помощью накопленных самоцветов для различных улучшений и прокачки оружия.

Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, Switch, ПК в Steam и Microsoft Store, а также на iOS и Android в начале-середине 2026 года.

Комментарии:
Nordairan

Что то в Стиме не вижу демо, опять мы под санкциями?

МАХАН МАХАНОВИЧ

23 февраля будет демо, новость неправильная

Alex Row

Автор, прочти внимательно

r23dom

то есть удалять сообщения автор может, а исправить пост нет, мегамозг, кидайте жалобы на него

AT_Sagor

Нет, пожалуйста нет, только не звук подбираемых кристаллов.

QueasyRush

нету демо на боксе, они сказали что сделают демо, а не выпустили, новостник ты проверить не можешь что ли демку перед тем как пост делать?

