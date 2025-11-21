Представлен Vampire Crawlers: карточный безумный спин-офф Vampire Survivors, который может стать новым хитом

Успех Vampire Survivors оказался настолько громким, что студия Poncle решила расширять свою абсурдно-очаровательную вселенную. Следующий шаг — Vampire Crawlers, полноценный спин-офф, превращающий знакомый хаос в карточный dungeon crawler.

Разработчики отмечают: это совершенно новый жанр для студии — «подземелья, в которые вы играете картами». Игрок выбирает одного из Краулеров — хорошо знакомых героев из оригинала, каждый со своими уникальными способностями. После этого начинается путешествие по подземельям, сбор и модификация колоды и участие в ультрабыстрых, хаотичных сражениях.

Основатель Poncle Лука подчёркивает, что геймплей можно строить как угодно: медленно и тактически или же выкладывать карты с бешеной скоростью — игра всё равно выдаст логичную последовательность эффектов, даже если на экране происходит сплошной хаос.

Vampire Crawlers сохраняет фирменный дух Vampire Survivors: знакомые сундуки, эволюции оружия, награды после каждой попытки, фирменный юмор и мощный саундтрек от Даниэле Зандара и Филиппо Викарелли. При этом карточные механики добавляют глубину: модификации карт меняют стиль игры — от тактического контроля поля до мгновенных взрывных комбо, а система комбо-маны открывает доступ к особенно мощным эффектам.

Интересно, что вдохновлялся Лука самыми разными источниками: от солитеров и ПК-dungeon crawler’ов 80-х до японских RPG и классики вроде Baten Kaitos. Итог — уникальная смесь карточной стратегии и исследовательского геймплея, где решения между боями играют ключевую роль.

Poncle обещает, что Vampire Crawlers будет полноценной игрой на релизе, но создаётся с прицелом на долгосрочное развитие — как и оригинальная Vampire Survivors. А что насчёт сиквела? Лука лишь намекает: «Мы работаем над чем-то, но пока не говорим».

Релиз Vampire Crawlers ожидается в 2026 году. Игра будет доступна с первого дня в Xbox Game Pass Premium и Ultimate — и, похоже, студия снова нашла формулу успеха.