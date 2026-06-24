Разработчики Vampire Crawlers выпустили обновление 1.5 и представили дорожную карту на 2026 год

Студии poncle и Nosebleed выпустили крупное обновление версии 1.5 для карточного рогалика Vampire Crawlers, добавившее в игру бесконечный режим и множество улучшений качества жизни. Вместе с этим разработчики представили подробный план развития проекта на 2026 год.

Вышедшее 23 июня 2026 года обновление устранило забавную техническую проблему, на которую жаловались сами авторы: теперь из игры можно полноценно выйти благодаря новой кнопке в левом нижнем углу экрана и улучшенной системе подтверждения сохранения. Игроки получили возможность сортировать карты по их стоимости маны или цвету, а также пользоваться единым окном просмотра колоды, где отображаются все имеющиеся карты, находящиеся в руке, сбросе или колоде. Интерфейс ювелира стал понятнее и теперь показывает конкретные сундуки, в которых можно найти драгоценные камни, при этом сами камни теперь разрешено запечатывать мгновенно.

Главным нововведением патча стал бесконечный режим, который разблокируется после полного прохождения игры через специальную реликвию в новой тизер-зоне на карте. После активации реликвии данный режим становится доступен в любом ранее зачищенном подземелье. В бесконечном режиме сложность постепенно возрастает, позволяя продвигаться все глубже после прохождения базовых этажей подземелья. Чтобы усложнить игровой процесс, разработчики отключили услуги ювелира в этом режиме, вынуждая игроков полагаться исключительно на базовый генератор случайных чисел, а не на заранее подготовленные сборки камней.

Среди прочих изменений выделяется доработка механики удачи, которая теперь влияет на шанс получения 4 самоцветов из сундука вместо 3, а также увеличивает вероятность выпадения более редких камней при повышении уровня. Разработчики подтвердили, что обновление в ближайшее время доберется до всех консолей. Отдельно упомянуты улучшения для платформы Nintendo Switch 2, на которой игра теперь работает в разрешении 1080p в портативном режиме и в 4K при подключении к док-станции, а также получила поддержку аналогового стика в качестве мыши для более удобной навигации по подземельям.

Вместе с патчем авторы опубликовали дорожную карту контента на 2026 год, раскрыв свою новую стратегию обновлений. Поскольку в Vampire Crawlers достаточно легко получить преимущество над противниками, разработчики планируют добавлять в каждом крупном обновлении новые сложные испытания. Победа в таком испытании позволит игрокам по своему желанию включать или отключать новые усложняющие игровые механики на любом этапе. Ближайшее крупное обновление под названием Death Parade предложит механику ограничения размера руки и сброса карт, а также добавит арену Moongolow, 2 новых персонажей, 4 новые карты, 4 арканы и 4 самоцвета.

Последующие этапы обновлений на 2026 год включают контентные паки Bone Deep и Curdled Tunnels, каждый из которых принесет новые наборы карт, персонажей и аркан. На 2027 год у разработчиков запланировано создание совершенно нового контента под названием Astral Stair. Кроме того, для ПК-версии игры в магазине Steam уже стали доступны коллекционные карточки, смайлики, фоны профиля и значки, котцифровом орые пользователи могут разблокировать во время игры.