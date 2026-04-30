Vampire Crawlers достигла 1 млн игроков всего за неделю

Vampire Crawlers сразу же стала ещё одним успехом для команды Poncle. В новом сообщении студия отметила своё первое крупное достижение: всего за одну неделю игра достигла 1 миллиона пользователей в Steam, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

Успех Vampire Survivors стал важным прецедентом, но повторить подобные показатели с ответвлением в жанре dungeon crawler было далеко не гарантировано. И все же данные не оставляют места для сомнений: в Steam Vampire Crawlers может похвастаться 96% положительных отзывов из более чем 10 000 оценок.

В своем сообщении Poncle также анонсировала серию исправлений для устранения сбоев, проблем с сохранениями и чрезмерного потребления ресурсов. Патчи улучшают целостность файлов сохранений, исправляют ошибки, связанные с драгоценными камнями, обучением и несколькими слотами, а также вводят ограничение частоты кадров для снижения аномального использования GPU/CPU.

Обновления, улучшающие качество жизни, и бесконечный режим также находятся в разработке.