Vampire Crawlers TBA
Инди, Пошаговая, Карточная
6.5 4 оценки

Vampire Crawlers рвётся вперёд: новый трейлер и 170 тысяч в списках желаемого Steam

butcher69 butcher69

Студия Poncle представила свежий геймплейный трейлер Vampire Crawlers — необычного спин-оффа Vampire Survivors, который заметно расширяет идеи оригинала. Вместе с показом разработчики сообщили о важном достижении: проект уже добавили в списки желаемого Steam более 170 тысяч игроков, что подчёркивает высокий интерес сообщества.

Vampire Crawlers меняет привычный формат серии, превращаясь в ролевой roguelike с упором на исследование подземелий и элементы карточной игры. Игроки выбирают знакомых персонажей из Vampire Survivors и отправляются в мрачные данжи, где формируют колоду из атакующих и вспомогательных карт. Каждая вылазка требует продуманной тактики и грамотного управления ресурсами.

Бои в игре проходят в пошаговом режиме с так называемой «Турбо-системой», которая делает сражения динамичными и не даёт им затягиваться. Отдельного внимания заслуживает система настройки карт: способности можно модифицировать, меняя их эффекты и поведение. При этом Poncle сохраняет ключевые элементы оригинала — сундуки с сокровищами, эволюции умений и постоянное ощущение прогресса, характерное для roguelike-приключений.

3
3
Комментарии:  3
нитгитлистер

чёт давже не знаю. от их пикселей уже в глазах рябит. с другой стороны знакомые механики от первго лица под ддругим углом... первая то чатсь уже задушнила всё эти очивки открывать

1
DisAssBella

Контента больше завезут? Собирать всякий шлак конечно весело, но разнообразия бы тонну

z8TiREX8z

Хз, Как-то не впечатлило. Сейчас же не первое апреля, это какая-то шутка?