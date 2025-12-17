Vampire Crawlers рвётся вперёд: новый трейлер и 170 тысяч в списках желаемого Steam

Студия Poncle представила свежий геймплейный трейлер Vampire Crawlers — необычного спин-оффа Vampire Survivors, который заметно расширяет идеи оригинала. Вместе с показом разработчики сообщили о важном достижении: проект уже добавили в списки желаемого Steam более 170 тысяч игроков, что подчёркивает высокий интерес сообщества.
Vampire Crawlers меняет привычный формат серии, превращаясь в ролевой roguelike с упором на исследование подземелий и элементы карточной игры. Игроки выбирают знакомых персонажей из Vampire Survivors и отправляются в мрачные данжи, где формируют колоду из атакующих и вспомогательных карт. Каждая вылазка требует продуманной тактики и грамотного управления ресурсами.
Бои в игре проходят в пошаговом режиме с так называемой «Турбо-системой», которая делает сражения динамичными и не даёт им затягиваться. Отдельного внимания заслуживает система настройки карт: способности можно модифицировать, меняя их эффекты и поведение. При этом Poncle сохраняет ключевые элементы оригинала — сундуки с сокровищами, эволюции умений и постоянное ощущение прогресса, характерное для roguelike-приключений.
чёт давже не знаю. от их пикселей уже в глазах рябит. с другой стороны знакомые механики от первго лица под ддругим углом... первая то чатсь уже задушнила всё эти очивки открывать
Контента больше завезут? Собирать всякий шлак конечно весело, но разнообразия бы тонну
Хз, Как-то не впечатлило. Сейчас же не первое апреля, это какая-то шутка?