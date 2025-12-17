Vampire Crawlers рвётся вперёд: новый трейлер и 170 тысяч в списках желаемого Steam

Студия Poncle представила свежий геймплейный трейлер Vampire Crawlers — необычного спин-оффа Vampire Survivors, который заметно расширяет идеи оригинала. Вместе с показом разработчики сообщили о важном достижении: проект уже добавили в списки желаемого Steam более 170 тысяч игроков, что подчёркивает высокий интерес сообщества.

Vampire Crawlers меняет привычный формат серии, превращаясь в ролевой roguelike с упором на исследование подземелий и элементы карточной игры. Игроки выбирают знакомых персонажей из Vampire Survivors и отправляются в мрачные данжи, где формируют колоду из атакующих и вспомогательных карт. Каждая вылазка требует продуманной тактики и грамотного управления ресурсами.

Бои в игре проходят в пошаговом режиме с так называемой «Турбо-системой», которая делает сражения динамичными и не даёт им затягиваться. Отдельного внимания заслуживает система настройки карт: способности можно модифицировать, меняя их эффекты и поведение. При этом Poncle сохраняет ключевые элементы оригинала — сундуки с сокровищами, эволюции умений и постоянное ощущение прогресса, характерное для roguelike-приключений.