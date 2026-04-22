Вышла пошаговая карточная игра Vampire Crawlers от создателей Vampire Survivors

Компания Poncle объявила о выходе своей пошаговой карточной игры в жанре dungeon crawler от первого лица Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard, которая теперь доступна по всему миру для консолей и ПК.

Vampire Crawlers также выйдет позже для iOS и Android. Игра уже доступна для Switch 2, PS5, Xbox Series, Switch и ПК (Steam). Она также включена в Xbox Game Pass.

Игроки начнут своё путешествие в сонной деревне Гортон, имея при себе лишь колоду карт для самозащиты. Исследуя подземелья (и убивая обитающих в них существ), игроки могут улучшать свою колоду, чтобы сражаться с более сильными врагами, комбинируя карты для уничтожения полчищ противников.