Постройте династию вампиров в новом симуляторе Vampire Dynasty от Toplitz Productions

Издательство Toplitz Productions и разработчик Mehuman Games анонсировали Vampire Dynasty, совершенно новую игру из серии «Династия». Игроки будут играть роль вампиров в вымышленном средневековом регионе Сангавия на Балканах, где они смогут создать свое наследие вампиров либо в одиночной игре, либо в кооперативе для 4 игроков.

Игроки могут строить свои собственные великолепные замки и бродить по ночам в поисках добычи, становясь либо великодушными правителями, либо ужасающими тиранами.

Помимо открытого мира и особенностей зданий, игроки смогут насладиться системой последователей, которая позволит им формировать свою группу рабов и использовать сверхчеловеческие силы. Среди прочего, в игре присутствует неизбежная классическая способность вампира летать как летучая мышь, что, безусловно, очень хорошо сочетается с игрой с открытым миром.

Если вы не знакомы с макросерией Dynasty, то это группа игр-симуляторов с открытым миром, выпущенных Toplitz Productions и разработанных различными студиями. Они имеют большое разнообразие игровых механик (отражающих разных разработчиков) и сеттингов, включая исторические, такие как Medieval Dynasty, Wild West Dynasty или Sengoku Dynasty, или современные, такие как Farmer's Dynasty и Lumberjack Dynasty. При этом у них также есть общие элементы, такие как огромные открытые миры и обширные системы крафта и строительства деревень.

Она выйдет на ПК в Steam в 2024 году.