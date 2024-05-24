Симулятор династии вампиров Vampire Dynasty получит игровую демоверсию во время Steam Next Fest в июне

Недобровольное обращение в вампира открыло перед вами новые, неведомые ранее горизонты. Хотя вы и не выбирали для себя такую судьбу, ваши нечеловеческие способности не могут не восхищать. Оказавшись в фантастическом мире средневековой Сангавии, вы получили уникальную возможность повлиять на ход истории этого региона Балканского полуострова.

Путешествуйте в одиночку или в компании друзей по просторам таинственной Сангавии, постигая все нюансы своей новой сущности. Наслаждайтесь невероятной скоростью, обострёнными чувствами и сверхчеловеческой силой. Для вас раскроется целая вселенная новых ощущений, недоступная простым смертным. Вы даже сможете управлять полётом летучих мышей и любоваться пейзажами с высоты птичьего полёта.

Вы вправе решать, кому жить вечно, а кому умереть, кто будет вам служить, а кто станет частью вашего вампирского клана. Выбирайте мудрейших и достойнейших, ведь они будут определять судьбу вашего рода на долгие столетия.

Для исследования доступен большой открытый мир. Населённые деревни, зловещие болота, неприступные горные хребты, густые леса и мрачные подземелья Сангавии кишат опасными врагами, но в то же время хранят древние тайны и бесценные сокровища.

Ну а если вы любите строительство, в вашем распоряжении есть неограниченные возможности для воплощения самых грандиозных архитектурных замыслов. Возведите роскошный замок и управляйте окрестными землями по своему усмотрению. Заставьте людей любить или бояться вас, помогайте верным слугам и используйте нерадивых. Поступки и решения, которые вы будете принимать, навсегда изменят этот мир. Но не забывайте, что за всё придётся платить дорогую цену.