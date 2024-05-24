Симулятор династии вампиров Vampire Dynasty получит игровую демоверсию во время Steam Next Fest в июне

Студия разработки Mehuman Games и издатель Toplitz Productions объявили, что игровая демоверсия грядущего сюжетного приключенческого боевика-песочницы Vampire Dynasty будет доступна на предстоящем фестивале Steam Next Fest с 10 по 17 июня.
От исследования открытого мира до мучительных решений, которые повлияют не только на вашу жизнь как вампира, но и на жизнь ваших верных подданных: Vampire Dynasty не только расширяет любимую формулу серии, но и выходит на новый уровень.
Благодаря зрелому контенту, действие которого происходит в мрачном фэнтезийном мире, франшиза Dynasty выходит на новую территорию. Вместо того, чтобы строить одну или несколько деревень, вы сосредотачиваетесь на строительстве внушительного замка, чтобы расширить свой контроль над землей и получить новые способности. Исследуйте огромную локацию, созданную с помощью Unreal Engine 5, и следуйте полностью озвученной драматической сюжетной линии, наполненной решениями и далеко идущими последствиями.
Vampire Dynasty выйдет в раннем доступе позднее в этом году.
Так, Зачем это, если есть v rising?
там где то скайрим пробегал