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об игре
Vampire Dynasty 2024 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир, Кооператив
8.6 18 оценок

Трейлер ролевого симулятора Vampire Dynasty делится подробностями повествования

monk70
Новости

Издательство Toplitz Productions, создатель серии ролевых симуляторов Dynasty, в сотрудничестве с разработчиком Mehuman Games готовит к выпуску на ПК еще одну игру под названием Vampire Dynasty. Мы недавно получили свежий взгляд на игру в первом видео из серии глубоких погружений, первая часть которой посвящена повествованию.

Vampire Dynasty может похвастаться захватывающим составом персонажей и разветвленными сюжетными линиями, в которых ваш выбор будет иметь реальные последствия. Повествование будет расширено на основе типичного вампирского фольклора, но при этом будет допущено несколько повествовательных вольностей, чтобы придать новый оттенок проверенной истории о вампирах. Помимо понимания того, как игра передает свое повествование, в этом новом видео также есть кадры игрового процесс.

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