Бесплатное обновление Whiteout для Vampire Survivors получило дату выхода

Многочисленные поклонники любимой инди-игры Vampire Survivors ждали бесплатного обновления Whiteout с момента его анонса в прошлом месяце, и вот теперь оно обрело дату выхода.
Согласно сообщению, опубликованному на сайте X (бывший Twitter) разработчиком Poncle, обновление под номером 1.7 планируется выпустить в четверг, 19 октября. Обновление выйдет как раз к первой годовщине релиза, которая состоится 20 октября.
Чувствуя себя прекрасно, бесплатное обновление может выйти в четверг (Объявление: Мы выпустим бесплатное обновление в этот четверг, оно называется Whiteout, подробности ниже)
Что касается упомянутых выше подробностей, то они пока немногочисленны, но известно, что мы получим новый уровень, соответствующую сезону (с большим количеством льда и снега), нового персонажа, оружие и многое другое.
Обновление выйдет одновременно на всех платформах, на которых игра доступна сейчас: ПК через Steam, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, Android и iOS.
Если нового перса, карту и оружие добавят, значит ачивки тоже будут, опять гештальт закрывать.