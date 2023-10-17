Бесплатное обновление Whiteout для Vampire Survivors получило дату выхода ©

Многочисленные поклонники любимой инди-игры Vampire Survivors ждали бесплатного обновления Whiteout с момента его анонса в прошлом месяце, и вот теперь оно обрело дату выхода.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте X (бывший Twitter) разработчиком Poncle, обновление под номером 1.7 планируется выпустить в четверг, 19 октября. Обновление выйдет как раз к первой годовщине релиза, которая состоится 20 октября.

Чувствуя себя прекрасно, бесплатное обновление может выйти в четверг (Объявление: Мы выпустим бесплатное обновление в этот четверг, оно называется Whiteout, подробности ниже)

Что касается упомянутых выше подробностей, то они пока немногочисленны, но известно, что мы получим новый уровень, соответствующую сезону (с большим количеством льда и снега), нового персонажа, оружие и многое другое.

Обновление выйдет одновременно на всех платформах, на которых игра доступна сейчас: ПК через Steam, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, Android и iOS.