Для популярного рогалика Vampire Survivors вышел DLC-кроссовер с Among Us

На ПК, консолях Xbox и мобильных платформах популярный рогалик Vampire Survivors обзавелся свежим дополнением. Разработчики из независимой студии Poncle объявили о релизе первого из многих DLC-кроссоверов. Дополнение под названием Vampire Survivors: Emergency Meeting отправит игроков в космос и позволит взять под управление знакомых персонажей из Among Us. Релизный трейлер DLC можно увидеть ниже.

Дополнение Emergency Meeting добавляет в Vampire Survivors 9 игровых персонажей, 15 новых видов оружия, отдельный этап для приключения и 20 внутриигровых достижений. Новый этап сразу же появится в нижней части меню выбора этапа. В меню "Открыто" вы увидите 20 новых пунктов, которые помогут вам разобраться с остальным контентом. Если же вы хотя бы раз играли на "Молочном заводе", то сможете запустить приключение "Срочное собрание" прямо из меню "Приключения". Вместе с релизом DLC было также выпущено обновление 1.8.206, которое приносит исправление для некоторых критических ошибок.

Как отмечают разработчики, студия ведет переговоры с различными представителями индустрии для создания новых уникальных кроссоверов в мире Vampire Survivors. В будущем игра может получить еще больше интересного контента, но стандартные бесплатные обновления никуда не пропадут. Подавляющее большинство запланированных на 2024 год обновлений будут бесплатными, отмечают в Poncle.