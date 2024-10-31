Для Vampire Survivors вышло дополнение Ode to Castlevania и крупное обновление

Состоялся релиз долгожданного дополнения Ode to Castlevania для Vampire Survivors, доступного на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Как следует из названия, это DLC отдает дань уважения культовой серии Castlevania, и геймплей можно увидеть в новом релизном трейлере.

Ode to Castlevania предлагает игрокам более 20 новых играбельных персонажей с разнообразными наборами оружия. Кроме того, в дополнении представлен крупнейший в истории игры этап — замок Дракулы, полный секретов, опасных монстров и боссов. В борьбе с ними игрокам будет доступен значительно расширенный арсенал, включая более 40 новых видов оружия, среди которых как привычные типы, так и новинки, такие как хлысты.

Кроме того, 31 октября вышло бесплатное обновление 1.12, которое добавляет новое меню с выбором альбомов и музыки, увеличивает масштаб карты и улучшает оптимизацию. Разработчики также пообещали, что будущие обновления и DLC будут выходить реже, но будут предлагать более насыщенный контент, что несомненно порадует поклонников игры.