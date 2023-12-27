"Дорожная карта Хаоса" для Vampire Survivors намекает на появление множества новых функций в 2024 году

С момента выхода релизной версии, Vampire Survivors постоянно поддерживается бесплатными обновлениями, в которых наряду с платными DLC появляются новые элементы и возможности. Судя по всему, эта тенденция продолжится и в 2024 году, по крайней мере, если верить "весьма загадочной дорожной карте Хаоса", опубликованной в твиттере X | Poncle.

Как мы видим на изображении ниже, на ней изображен ряд элементов, расположенных по спирали. Учитывая значки рядом с названиями, они могут означать новое оружие, предметы апгрейда, персонажей и карты, которые появятся в течение 2024 года, или же это может быть что-то совсем другое, и Poncle просто вводит нас в заблуждение. В конце концов, игра называется "Vampire Survivors", на обложке изображен вампир, но за два года не появилось ни одного кровососа.

Если долгосрочные планы Vampire Survivors неясны, то краткосрочные вполне ясны. Так, в начале месяца вышло обновление 1.8, в котором появились "приключения", то есть сюжетные миссии, в которых игрокам придется использовать определенных персонажей и снаряжение из звездного состава игры. Так же стало доступно платное кроссоверное DLC Emergy Meeting.