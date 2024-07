Два дополнения и никакой рекламы - Vampire Survivors уже в августе добавят в Apple Arcade

С 1 августа популярная игра Vampire Survivors пополнит каталог Apple Arcade на iOS. Эта версия, в отличие от своей бесплатной предшественницы, вышедшей на мобильных платформах в конце 2022 года, не будет содержать рекламы.

Более того, подписчики Apple Arcade получат доступ к двум дополнениям: Legacy of the Moonspell и Tides of the Foscari. Данные расширения не только добавляют новые локации и персонажей, но и обогащают игровой процесс дополнительным оружием. Однако судьба других дополнений, таких как Emergency Meeting и Operation Guns, пока остаётся неясной для версии Apple Arcade.

Включение этой игры в каталог Apple Arcade может иметь двоякий эффект. С одной стороны, оно способно привлечь новых игроков, которых ранее отпугивала реклама в бесплатной версии. С другой стороны, этот шаг отражает общую стратегию Apple по расширению ассортимента игр в своём подписочном сервисе, тем самым повышая его привлекательность для пользователей.

На текущий момент Vampire Survivors доступна на множестве платформ, включая ПК, Android, Xbox One, Xbox Series S/X и Nintendo Switch. Кроме того, разработчики планируют выпустить игру на PlayStation 4 и PlayStation 5.