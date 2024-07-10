ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Vampire Survivors 17.12.2021
Ролевая, Выживание, Инди, Вид сверху, Ретро
8.8 618 оценок

Два дополнения и никакой рекламы - Vampire Survivors уже в августе добавят в Apple Arcade

Lunersun
Новости

С 1 августа популярная игра Vampire Survivors пополнит каталог Apple Arcade на iOS. Эта версия, в отличие от своей бесплатной предшественницы, вышедшей на мобильных платформах в конце 2022 года, не будет содержать рекламы.

Более того, подписчики Apple Arcade получат доступ к двум дополнениям: Legacy of the Moonspell и Tides of the Foscari. Данные расширения не только добавляют новые локации и персонажей, но и обогащают игровой процесс дополнительным оружием. Однако судьба других дополнений, таких как Emergency Meeting и Operation Guns, пока остаётся неясной для версии Apple Arcade.

Включение этой игры в каталог Apple Arcade может иметь двоякий эффект. С одной стороны, оно способно привлечь новых игроков, которых ранее отпугивала реклама в бесплатной версии. С другой стороны, этот шаг отражает общую стратегию Apple по расширению ассортимента игр в своём подписочном сервисе, тем самым повышая его привлекательность для пользователей.

На текущий момент Vampire Survivors доступна на множестве платформ, включая ПК, Android, Xbox One, Xbox Series S/X и Nintendo Switch. Кроме того, разработчики планируют выпустить игру на PlayStation 4 и PlayStation 5.

-5
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Так там и так вроде нет рекламы // Optimus Prime

0
Пользователь ВКонтакте

В мобилке? За просмотр рекламы можно получить дополнительное воскрешение и буст золота в конце рана/после смерти. // Иван Марков

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

А этО да, но я не смотрю ее , умер и умер , потому что как правило если тебя уже убили то воскрешение не поможет , а усиления я уже все купил и не понимаю зачем деньги нужны в этой игре теперь // Optimus Prime

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Ну то что ты чем-то не пользуешься, не значит что этого нет, логично? // Иван Марков

-1
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Не логично, деньги в игре зачем ? // Optimus Prime

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Реклама есть, а на что деньги это вопрос к разрабам. // Иван Марков

0