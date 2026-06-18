Коллаборация Vampire Survivors и Fortnite под угрозой отмены из-за нейросетей - авторы игры разочарованы в Epic Games

Вчера Epic Games во время State of Unreal анонсировала масштабные кроссоверы для Fortnite, в число которых должна была войти и до сих пор популярная инди-игра Vampire Survivors. Однако спустя всего несколько часов после, руководство студии Poncle выпустило весьма резкое заявление. Авторы проекта пригрозили разрывом контракта, а причиной этому послужил курс Epic Games на использование искусственного интеллекта.

Разработчик Poncle оставил официальное заявление на портале Reddit:

В свете сегодняшних новостей об использовании генеративного ИИ компанией Epic для создания всевозможных игровых ресурсов, включая персонажей Fortnite, мы в данный момент "пересматриваем" статус нашей коллаборации. Мы сообщим вам, если дело вообще сдвинется с мертвой точки.

Главным источником негодования послужило свежее видео с возможностями Unreal Engine, в котором художники Epic подробно и в реальном времени демонстрировали процесс использования генеративного ИИ. В ролике показано, как алгоритмы быстро создают базовые концепты героев и наброски целых локаций именно для игры Fortnite. Очевидно, инди-разработчики из Poncle осознали, что активы и дизайн-ресурсы для коллаборации с их «детищем», скорее всего, также будут генерироваться не руками художников, а штамповаться машинным алгоритмом по промту.

Пока судьба кроссовера с Vampire Survivors висит на волоске, компания Epic Games уже успела проанонсировать партнерство с играми Control: Resonant, Phantom Blade Zero и Sonic Racing: CrossWorlds для пополнения вселенной Fortnite.