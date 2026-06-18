Коллаборация Vampire Survivors и Fortnite под угрозой отмены из-за нейросетей - авторы игры разочарованы в Epic Games

Вчера Epic Games во время State of Unreal анонсировала масштабные кроссоверы для Fortnite, в число которых должна была войти и до сих пор популярная инди-игра Vampire Survivors. Однако спустя всего несколько часов после, руководство студии Poncle выпустило весьма резкое заявление. Авторы проекта пригрозили разрывом контракта, а причиной этому послужил курс Epic Games на использование искусственного интеллекта.
Разработчик Poncle оставил официальное заявление на портале Reddit:
В свете сегодняшних новостей об использовании генеративного ИИ компанией Epic для создания всевозможных игровых ресурсов, включая персонажей Fortnite, мы в данный момент "пересматриваем" статус нашей коллаборации. Мы сообщим вам, если дело вообще сдвинется с мертвой точки.
Главным источником негодования послужило свежее видео с возможностями Unreal Engine, в котором художники Epic подробно и в реальном времени демонстрировали процесс использования генеративного ИИ. В ролике показано, как алгоритмы быстро создают базовые концепты героев и наброски целых локаций именно для игры Fortnite. Очевидно, инди-разработчики из Poncle осознали, что активы и дизайн-ресурсы для коллаборации с их «детищем», скорее всего, также будут генерироваться не руками художников, а штамповаться машинным алгоритмом по промту.
Пока судьба кроссовера с Vampire Survivors висит на волоске, компания Epic Games уже успела проанонсировать партнерство с играми Control: Resonant, Phantom Blade Zero и Sonic Racing: CrossWorlds для пополнения вселенной Fortnite.
Вот эта пожалуй главный минус юрила, что большую ставку делают на ии слоп, отсюда и оптимизация страдает и прочие, но самое печально что все больше студий отказываются от своего тупо на халяву чтобы всё было, не понятно вообще что твориться, игры деградируют разрабы тупеют, хуанг вам фпс буст даёт вместо оптимизации ибо зачем рвать жопу пусть 15 фпс игра идёт остальное добрый хуанг нарисует.
Чот поднадоел плач вокруг ИИ. ИИ в первую очередь инструмент и уже от человека зависит, что будет на выходе - гоBно или конфетка. Давайте например откажемся от калькуляторов и будем по старинке считать в столбик на бумажке или давайте откажемся графических редакторов и будем рисовать карандашами или может откажемся от принтеров и текстовых редакторов и будем печатать на печатных машинках? Или еще лучше - давайте от руки будем писать все документы каллиграфическим почерком?:) На протяжении всей истории человечества все ноу-хау часто воспринимались в штыки "особо прогрессивными" товарищами, из-за чего многие крутые вещи, которые сейчас для нас являются обыденностью, принимались и реализовывались намного позже, чем были изобретены. Не будьте такими деревянными! Нужно смело иди в будущее не оглядываясь на прошлое! А всякая шляпа сама по себе отвалится
Так а каким художникам там это все делать они же уволили большую часть заменив их этим дегеративным ИИ // Виктор Бароменский
Лучше бы отменили. Худший коллаб для VS. Разраб наверное согласился только из-за хайпа и баблишка.