Новый тизер-трейлер дополнения Tides of the Foscari для Vampire Survivors

Компания poncle выпустила новый тизер следующего DLC игры Vampire Survivors, Tides of the Foscari. Оно выйдет 13 апреля для PC, Xbox One и Xbox Series X/S и добавит восемь новых персонажей. Три из них, похоже, представлены в трейлере - смотрите его ниже, любезно предоставленный IGN.
В игре есть Боец, Вор и Маг. Боец владеет большим мечом и может быть более танковым, чем остальные. Вор выглядит очень похоже на рейнджера, владея луком и стрелами. И наконец, есть Маг, который, вероятно, бросается заклинаниями. По крайней мере, больше, чем все остальные.
Их цветовые схемы, похоже, связаны с двумя из трех домов в Академии Фоскари, части новой локации в DLC. Конечно, время покажет, как играют 13 новых видов оружия или насколько пикантно звучат семь музыкальных треков, так что следите за подробностями, когда Tides of the Foscari выйдет на следующей неделе.
Подсел он на срубку баблишка на длс. Уже чёт не так смешно становится.