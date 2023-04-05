Vampire Survivors 17.12.2021
8.8 329 оценок

Новый тизер-трейлер дополнения Tides of the Foscari для Vampire Survivors

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butcher69
Новости

Компания poncle выпустила новый тизер следующего DLC игры Vampire Survivors, Tides of the Foscari. Оно выйдет 13 апреля для PC, Xbox One и Xbox Series X/S и добавит восемь новых персонажей. Три из них, похоже, представлены в трейлере - смотрите его ниже, любезно предоставленный IGN.

В игре есть Боец, Вор и Маг. Боец владеет большим мечом и может быть более танковым, чем остальные. Вор выглядит очень похоже на рейнджера, владея луком и стрелами. И наконец, есть Маг, который, вероятно, бросается заклинаниями. По крайней мере, больше, чем все остальные.

Их цветовые схемы, похоже, связаны с двумя из трех домов в Академии Фоскари, части новой локации в DLC. Конечно, время покажет, как играют 13 новых видов оружия или насколько пикантно звучат семь музыкальных треков, так что следите за подробностями, когда Tides of the Foscari выйдет на следующей неделе.

Трейлеры
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
wianewa

Подсел он на срубку баблишка на длс. Уже чёт не так смешно становится.

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