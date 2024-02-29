Обновление 1.9 для Vampire Survivors привнесло новых персонажей, новую карту и многое другое

Обновление 1.9 для Vampire Survivors, известное также как Space-54, уже вышло, и в нем появились новая карта, новые персонажи, за которых можно играть, и многое другое.

В последний раз мы слышали об этом обновлении во время круглого стола по Vampire Survivors от разработчика Poncle, в котором он сообщил, что надеется выпустить обновление 1.9 в феврале.

Теперь Poncle выполнила это обещание, и новые возможности обновления Space-54 начинаются с титульной карты, который, как вы уже догадались по названию, происходит в космосе.

Также были добавлены два новых персонажа, которые вполне соответствуют обстановке этого обновления. Один из них - скоростной боец, а другой, по словам Poncle, "немного танкует".

Появилось и новое оружие, добавив еще больше способов пробивать себе путь через бесчисленных врагов в стиле Vampire Survivors.

Помимо описания самого обновления, Poncle также рассказывает о том, что будет дальше. По словам разработчика, в грядущем патче будет добавлен более "мрачный/серьезный" сеттинг, и хотя он не появится в следующем обновлении, это произойдет "достаточно скоро".

Обновление 1.9 для Vampire Survivors также содержит абсолютную тонну улучшений и исправлений геймплея, так что если вы хотите прочитать о них, а также обо всем новом контенте, вы можете ознакомиться с полным описанием патча здесь.

Если вы еще не играли в Vampire Survivors, то это быстро развивающийся аркадный "автошутер", в котором ваша единственная реальная роль - двигаться. По мере прохождения вы будете улучшать оружие и навыки, но ваш арсенал стреляет автоматически, так что вам нужно только двигаться и целиться.

Ознакомиться с Vampire Survivors можно прямо сейчас на PC, Xbox и Nintendo Switch.