Обновление "Приключения" прибудет в Vampire Survivors 6 декабря на ПК и Xbox

Poncle выпустила новый трейлер Vampire Survivors, анонсировав выход версии 1.8, которая принесет «Приключения». Как написано в сопровождающем видео тексте, эти приключения представляют собой «автономный сюжетный режим в миниатюре, который сбрасывает и перетасовывает содержимое игры». Выход на ПК, Xbox One и Xbox Series X/S 6 декабря. Релиз на Nintendo Switch и мобильных устройствах состоится позже, и команда приносит извинения за задержку.
Каждое приключение будет предлагать уникальный путь развития, давая игрокам возможность начать с нуля и решать собственные задачи с ограниченным арсеналом, не теряя при этом ценных разблокировок в основной игре.
"и только мне показалось, что я завязал..."