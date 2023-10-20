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об игре
Vampire Survivors 17.12.2021
8.8 474 оценки

Обновление Vampire Survivors размораживает новый заснеженный этап и расширяет эндгейм

monk70
Новости

Разработчик Poncle выпустил масштабное бесплатное обновление Whiteout для Vampire Survivors. Обновление содержит нового персонажа, зимний этап, бонусный финальный контент и новые достижения, которые можно разблокировать.

Самым большим дополнением, которое появится в Vampire Survivors с Whiteout, является бонусный этап, на котором мы путешествуем по суровой заснеженной местности. Новая сцена, наполненная всем: от украшенных рождественских елок до белоснежных волков, погружает нас в праздничное столпотворение.

Вместе с новым персонажем She-Moon Eeta появилось новое блестящее оружие под названием Стеклянное Фанданго. Оно наносит дополнительный урон замороженным врагам, что делает его идеальным для нового этапа игры. Вы также можете превратить его в Небесную Вульдж, которая столь же мощна, сколь и ошеломляюща.

Среди других важных особенностей — две новые реликвии. Противоядие и Альтеманна Хаоса, которые вы можете получить, исследуя улучшенный финальный контент Vampire Survivors, соответственно открывают доступ к новому усилению и высокоуровневому морфу О'Соле Мио.

Полные примечания к патчу Vampire Survivors 1.7.0 доступны по ссылке.

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