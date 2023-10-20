Обновление Vampire Survivors размораживает новый заснеженный этап и расширяет эндгейм

Разработчик Poncle выпустил масштабное бесплатное обновление Whiteout для Vampire Survivors. Обновление содержит нового персонажа, зимний этап, бонусный финальный контент и новые достижения, которые можно разблокировать.
Самым большим дополнением, которое появится в Vampire Survivors с Whiteout, является бонусный этап, на котором мы путешествуем по суровой заснеженной местности. Новая сцена, наполненная всем: от украшенных рождественских елок до белоснежных волков, погружает нас в праздничное столпотворение.
Вместе с новым персонажем She-Moon Eeta появилось новое блестящее оружие под названием Стеклянное Фанданго. Оно наносит дополнительный урон замороженным врагам, что делает его идеальным для нового этапа игры. Вы также можете превратить его в Небесную Вульдж, которая столь же мощна, сколь и ошеломляюща.
Среди других важных особенностей — две новые реликвии. Противоядие и Альтеманна Хаоса, которые вы можете получить, исследуя улучшенный финальный контент Vampire Survivors, соответственно открывают доступ к новому усилению и высокоуровневому морфу О'Соле Мио.
Полные примечания к патчу Vampire Survivors 1.7.0 доступны по ссылке.
В это типа кто-то играет!?!