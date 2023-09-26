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Vampire Survivors 17.12.2021
8.8 458 оценок

Обновление Whiteout для Vampire Survivors добавит новую локацию, персонажа и многое другое

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monk70
Новости

Разработчики Vampire Survivors представили обновление Whiteout, которое включает в себя новый контент, который выжившие могут опробовать (возможно, вместе с другом). Приготовьтесь к новой карте, новому персонажу, новому оружию и многому другому.

Содержание обновления Vampire Survivors Whiteout

  • Новый этап. В игре появляется новый этап, Ultra Whiteout. Это зимняя страна чудес, полная ужасающих снежных существ.
  • Новое оружие. Выжившие получают доступ к новому оружию: Стеклянному Фанданго. Это оружие пронзает большие осколки стекла от вашего выжившего к врагам.
  • Новый выживший: выжив в течение 20 минут на Ultra Whiteout, вы откроете She-Moon, персонажа типа чародейки. Она идеально вписывается в эстетику нового обновления.
  • Новые враги/улучшения. В обновлении «Белая мгла» также появятся новые устрашающие типы врагов и новое удобное улучшение, так что отправляйтесь туда и найдите их.

В описании говорится, что глобальный релиз состоится «через несколько недель». Вполне вероятно, что он выйдет где-то ближе к Хэллоуину.

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