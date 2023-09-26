Обновление Whiteout для Vampire Survivors добавит новую локацию, персонажа и многое другое

Разработчики Vampire Survivors представили обновление Whiteout, которое включает в себя новый контент, который выжившие могут опробовать (возможно, вместе с другом). Приготовьтесь к новой карте, новому персонажу, новому оружию и многому другому.
Содержание обновления Vampire Survivors Whiteout
- Новый этап. В игре появляется новый этап, Ultra Whiteout. Это зимняя страна чудес, полная ужасающих снежных существ.
- Новое оружие. Выжившие получают доступ к новому оружию: Стеклянному Фанданго. Это оружие пронзает большие осколки стекла от вашего выжившего к врагам.
- Новый выживший: выжив в течение 20 минут на Ultra Whiteout, вы откроете She-Moon, персонажа типа чародейки. Она идеально вписывается в эстетику нового обновления.
- Новые враги/улучшения. В обновлении «Белая мгла» также появятся новые устрашающие типы врагов и новое удобное улучшение, так что отправляйтесь туда и найдите их.
В описании говорится, что глобальный релиз состоится «через несколько недель». Вполне вероятно, что он выйдет где-то ближе к Хэллоуину.