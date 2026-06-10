Объявлено DLC Legacy of the Bloodmoon для Vampire Survivors и запуск нового лейбла Survivaton

poncle меняет правила игры для Vampire Survivors: вместе с анонсом масштабного DLC Legacy of the Bloodmoon студия представила целую экосистему под новым брендом Survivaton. Это не просто очередное дополнение, а фактически попытка расширить франшизу до уровня платформы с отдельными проектами и переосмыслением подхода к контенту.

Дополнение Legacy of the Bloodmoon выйдет уже этим летом и станет своеобразным «злым близнецом» предыдущего DLC Legacy of the Moonspell. Игроков ждут 10 новых персонажей, более 16 видов оружия и улучшений, XL-уровень и восемь музыкальных треков. По сути, это одно из самых крупных расширений для Vampire Survivors, и на фоне постоянной поддержки игры выглядит логичным шагом — poncle давно превратила проект в живую сервисную платформу, а не просто инди-хит.

Параллельно запускается инициатива Survivaton — лейбл для игр, вдохновлённых Vampire Survivors. По словам разработчиков, он объединит проекты, которые будут не просто копировать формулу, а экспериментировать с механиками и масштабом. В рамках этого ребрендинга оригинальная игра даже получит новое название — Vampire Survivors: First Survivaton, подчёркивая её статус основы всей линейки.

Отдельно стоит отметить расширение студии: создаётся poncle Japan под руководством Такеясу Саваки. Это явно сигнал о том, что poncle стремится укрепиться на японском рынке, который традиционно задаёт тон в жанровых экспериментах.

Также подтверждена разработка версии Vampire Survivors для Nintendo Switch 2 с улучшенной производительностью и поддержкой мыши. В целом, poncle демонстрирует редкий случай, когда инди-игра постепенно превращается в полноценную франшизную платформу с международной структурой — и делает это без потери своего хаотичного шарма.