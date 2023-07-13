Полный переход Vampire Survivors на новый игровой движок будет осуществлен 17 августа ©

Разработчик Poncle объявил, что Vampire Survivors будет полностью перенесена на новый игровой движок Unity 17 августа. Хотя основные игровые возможности в старой и новой версиях одинаковы, ожидается, что новая версия улучшит производительность и совместимость на большем количестве устройств. Можно использовать несколько ядер ЦП, и говорят, что частота кадров улучшится. Кроме того, будет исправлена ​​проблема, которая иногда приводила к сбоям при подключении нескольких контроллеров.

В Steam-версии можно выбрать сборку старой и новой версии, но в этот же день они будут объединены в новую версию.

Также 17 августа будет доставлено бесплатное обновление, добавляющее локальный кооперативный режим.