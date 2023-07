Представители портала IGN поиграли в кооперативный режим рогалика Vampire Survivors ©

До выхода бесплатного обновления с кооп-режимом для Vampire Survivors осталось чуть больше месяца, а прямо сейчас вы можете оценить 12 минут реального игрового процесса. В рамках события ID@Xbox Showcase July 2023 представители портала IGN опробовали локальный кооператив и, судя по всему, получили приятные впечатления.

Напомним, что бесплатное обновление с кооперативом для Vampire Survivors выйдет 17 августа. В этот же день игра поступит в продажу для консоли Nintendo Switch вместе с DLC Legacy of the Moonspell и Tides of the Foscari.

Vampire Survivors — казуальная игра в стиле готического хоррора с элементами упрощенного рогалика. Здесь каждое ваше решение может вызвать лавину самых неприятных последствий для полчищ разнообразных монстров.