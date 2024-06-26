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Vampire Survivors 17.12.2021
Ролевая, Выживание, Инди, Вид сверху, Ретро
8.8 615 оценок

Разработчик Vampire Survivors объяснил отсутствие объявления даты релиза на PlayStation

monk70
Новости

Разработчик Poncle объявил в начале этого года, что roguelite-shoot 'em up с видом сверху Vampire Survivors выйдет на консолях PlayStation этим летом, и теперь, когда лето уже в самом разгаре, те, кто хочет поиграть в игру на консолях Sony, начинают задаваться вопросом, когда же будет объявлена ​​дата релиза.

В Twitter Poncle ответил на этот вопрос, хотя дата релиза все еще остается неопределенной. По словам студии, причина, по которой у нее до сих пор нет подробностей на этот счет, заключается в том, что, поскольку это первый раз, когда она проходит процесс подачи заявки на PlayStation, все «занимает немного больше времени, чем обычно». Наряду с этим, разработчики говорят, что также «делают некоторые пробы и ошибки с трофеями, чтобы убедиться, что все идёт правильно».

«Но мы сообщим вам как можно скорее, когда у нас будет точная дата», — добавляет разработчик.

Vampire Survivors уже получила ряд существенных обновлений в этом году с бесплатными обновлениями Space-54 и Laboratory в марте и апреле соответственно, а также платным DLC Operation Guns на тему Contra в прошлом месяце.

Vampire Survivors в настоящее время доступна на Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, ПК, iOS и Android и выйдет на PS5 и PS4.

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