Разработчик Vampire Survivors поделился видео, в котором целый симфонический оркестр записывает саундтрек к игре ©

То, что началось как сайд-проект одного парня, который со временем развивал свои идеи по игровой механике, превратилось в огромный, огромный хит под названием Vampire Survivors. У игры не было сюжета. Саундтрек был.



Теперь профессиональный симфонический оркестр полностью записал партитуру, сочинил и продирижировал музыку саундтрека ко второму DLC, Tides of the Foscari, в комплекте с дирижером и солистом. Вы можете посмотреть видео, как это происходило.



И все это ради игры про вампиров за 200 рублей (которая сейчас, кстати, продается по скидке за 160 руб до 10 июня), где шутка заключается в том, что вампиров абсолютно не существует. Если у вас есть игра Vampire Survivors в Steam, то все эти композиции тоже у вас есть, так как они являются частью саундтрека.

Как многие из вас, кто следил за Vampire Survivors с самого начала, знают, что саундтрек всегда был очень важной частью игры (да, даже более важной, чем история ;) ). Во время раннего доступа я часто получал трек от наших главных композиторов и музыкантов, Даниэле и Филиппо, и использовал его, чтобы настроиться на нужный лад при создании новых частей VS. Без музыки игра не была бы такой, какая она есть сегодня.



Оркестровая запись сделана Budapest Scoring Orchestra (они также работали над такими фильмами, как "Паразиты" и П"рочь", и такими играми, как Injustice 2). Запись проходила в течение шести часов сессий с участием в общей сложности 76 музыкантов, а в самой большой сессии участвовал оркестр из 56 человек. Честно говоря, было очень трогательно и впечатляюще видеть мелодии из нашей маленькой игры в таком исполнении. Огромное спасибо всем вам за то, что позволили нам сойти с ума, наняв оркестр.