Разработчики Vampire Survivors тизерят обновление 1.9 и другие планы на 2024 год

Разработчики Vampire Survivors разместили на странице игры в Steam заметку, в которой рассказали о предстоящем обновлении версии 1.9 и планах на 2024 год. В дополнение к заметке Vampire Survivors предложили обновленную информацию о других проектах и аспектах, связанных с игрой, а также предоставили некоторый контекст некоторых внутренних кодовых названий его выпусков.

Команда предоставила игрокам Vampire Survivors обновленную информацию о том, как обстоят дела с игрой. Подведя итоги своих достижений в 2023 году, Poncle заявила, что многопользовательский онлайн-режим для Vampire Survivors все еще рассматривается, но пояснила, что добавить его задним числом будет сложно. Кроме того, функция перекрестного сохранения была приостановлена из-за невыполнения требований различных законов о защите данных. Однако разработчики сообщили, что публичную бета-версию функции перекрестного сохранения между Steam и Android планируется запустить в феврале. Poncle также рассказала, что работа над мультсериалом Vampire Survivors все еще ведется в сотрудничестве с Story Kitchen, но подтвердила, что на производство повлияли различные забастовки сценаристов и актеров, произошедшие в 2023 году. Больше новостей о проекте обязательно появится позже в этом году.

Что касается игрового контента, Vampire Survivors продемонстрировала несколько изменений, внесенных в дорожную карту хаоса после выпуска DLC Emergency Meeting. Было подтверждено, что Chalcedony является кодовым названием Emergency Meeting, а кодовое имя Honey Moon — для патча 1.9 под названием Space 54. В настоящее время патч доступен в бета-версии, чтобы пользователи Steam могли его протестировать перед выпуском в феврале.

В заключение Poncle представила загадочную диаграмму эксперимента Vampire Survivors Experiment и заявила, что они объединяются с другими разработчиками инди-игр над некоторыми проектами. Учитывая потенциал кроссовера Vampire Survivors с другими играми, только время покажет, что выйдет из планов.