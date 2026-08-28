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Vampire Survivors 17.12.2021
Экшен, Ролевая, Выживание, Инди, Вид сверху, Ретро, Рогалик
8.7 809 оценок

Состоялся релиз дополнения Legacy of the Bloodmoon для Vampire Survivors вместе с крупным обновлением игры

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Студия poncle выпустила самое мрачное дополнение для своего хитового экшен-рогалика Vampire Survivors под названием Legacy of the Bloodmoon. На фоне актуальной ситуации в игровой индустрии, где дополнительный контент нередко продается по цене полноценных релизов, разработчики установили символическую стоимость новинки в размере 1 доллара или 51 рубля в сервисе Steam. Сами авторы в шутливой манере охарактеризовали этот ценник как одна денежка, сделав новое приключение доступным на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, а также на мобильных устройствах под управлением Android и iOS.

Сюжетное наполнение расширения сконцентрировано вокруг темного культа под названием Клан Кровавой Луны. Его участники отправляются в опасное паломничество по следам древнего святого Баал-Тазара в надежде отыскать бессмертие и залитый багровым светом рай. Центральным местом действия стала масштабная карта Поместье Красной Луны, представляющая собой древнюю цитадель с множеством секретов, а также отдельный режим приключения.

Список доступных персонажей пополнился 12 новыми героями со злодейскими наклонностями. В игру добавлены безжалостная предводительница культа Малиция Кроволун, использующая союзников в роли пушечного мяса, свирепый гигант Калоджеро с огромной секирой и останки самого основателя ордена Баал-Тазара. Ростер также дополнили зловещая сущность Аштарта, вселяющаяся в чужие кости, и древний царь Саргон, заключенный в адском измерении из-за страха перед смертью.

Арсенал пополнился более чем 16 новыми типами оружия и их мощными эволюциями. Среди новинок значатся парализующая противников Алая игла, испепеляющее целые орды Всесожжение, искажающее пространство Затмение небесного свода и классический Огненный шар, над простотой добавления которого разработчики сами иронизируют в описании. Музыкальное сопровождение также превзошло первоначальные планы авторов и насчитывает 11 новых треков вместо запланированных 8 композиций.

Вместе с премьерой свежего дополнения студия решила расширить и свое самое первое платное дополнение Legacy of the Moonspell, вышедшее еще в 2022 году. Для него выпустили бесплатное контентное обновление, добавившее 4 персонажей, 5 видов оружия, новые облики, дополнительный саундтрек и балансные улучшения для базовых героев. Подобный шаг с бесплатным расширением старого платного контента выглядит необычно на фоне привычной рыночной практики.

Одновременно игра получила глобальный технический патч 1.16.100. Разработчики переработали внутреннюю структуру движка для снижения нагрузки на процессор и оперативную память, улучшили удобство интерфейса при блокировке предметов и оптимизировали счетчик урона при низком показателе кадров в секунду. Обновление устранило сбои со спавном противников, ошибки текстур и баги с расчетом удачи. Дополнительный хотфикс 1.16.105 с исправлениями способностей появится на Nintendo Switch и Android до конца следующей недели.

Как отметил создатель игры Лука Галанте, команда уже переключилась на подготовку следующего крупного обновления 1.17, релиз которого намечен до конца текущего года. В будущем патче планируется добавить порцию достижений в Steam для основной игры и вышедших дополнений, а также представить новую локацию в формате тематического парка развлечений.

Релизы 6 Трейлеры 40
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