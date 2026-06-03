Создатели Vampire Survivors расширяются в Японии: poncle делает ставку на "малые команды с большими идеями"

Студия poncle, известная благодаря инди-хиту Vampire Survivors, объявила о создании нового подразделения в Японии — и этот шаг выглядит не просто как расширение бизнеса, а как попытка встроиться в саму культуру японской игровой разработки. По данным Weekly Famitsu, новую студию возглавит Такеясу Саваки — создатель культовой, пусть и нишевой, игры El Shaddai: Ascension of the Metatron и глава компании crim.

Глава poncle Лука Галанте признался, что идея японского офиса зрела у него годами. И, честно говоря, это звучит логично: Vampire Survivors выросла из маленького эксперимента в мировой феномен, и теперь студия, похоже, пытается повторить этот подход уже на международном уровне — но с японским акцентом.

Интересно, что знакомство Галанте и Саваки произошло ещё около 2023 года через Маттео Сапио, директора по стратегии poncle. И здесь возникает почти редкий для индустрии случай взаимного уважения: оба разработчика вдохновлялись работами друг друга, а само название poncle отсылает к игре Okami, над которой Саваки работал как дизайнер персонажей. Такие пересечения в игровой индустрии обычно выглядят как красивое совпадение, но здесь они, судя по всему, стали реальной основой партнёрства.

Философия poncle при этом остаётся неизменной: небольшие команды, свобода творчества и приоритет идей над рыночными трендами. И, если смотреть трезво, именно это и объясняет успех Vampire Survivors — игра не пыталась угнаться за AAA-стандартами, а сделала ставку на простую, почти гипнотическую механику.

Саваки, в свою очередь, подчёркивает, что хочет построить студию, где важнее страсть, чем коммерческий расчёт, и дать шанс начинающим разработчикам. В индустрии, где всё чаще доминируют крупные корпорации и риск-менеджмент, такие заявления звучат почти как возвращение к «старой школе» инди-разработки.

При этом poncle параллельно открывает студию и в Италии, а будущие проекты могут выходить уже как независимые региональные инициативы. Это важный момент: компания явно пытается не централизовать разработку, а наоборот — раздать творческую автономию.

В итоге poncle постепенно превращается из «автора одного хита» в небольшую, но распределённую сеть студий с общей философией. И если этот эксперимент сработает, индустрия вполне может получить новый пример того, как инди-компании вырастают, не теряя своей идентичности.