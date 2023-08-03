Стало известно о существовании специальной версии Vampire Survivors ©

Из нового сообщения стало известно о существовании специального издания игры Vampire Survivors под названием Directer's Cut.

Автор и консультант по вопросам доступности Лора Кейт Дейл (Laura Kate Dale) сообщила в Твиттере, что она присутствовала на мероприятии, посвященном грядущему кооперативному режиму игры, и была "отозвана в сторону", чтобы посмотреть на другую версию игры.

Название Directer's Cut не является опечаткой - оно относится к персонажу по имени Directer, скрытому финальному боссу, который появляется в эндшпиле Vampire Survivors.

По словам Дейлы, новая версия включает "дикие новые персонажи, этапы, оружие, аксессуары и эволюции".

Среди новых персонажей - "многолапый ангел, розовая женщина, имп, Санта, оборотень, космонавт, большой череп, ангел-лягушка из созвездия и крылатое яйцо", - написала она.

Она также представила видеозапись игры и заявила, что, по ее мнению, она - единственный человек, которому было предложено опробовать ее.

"Мне не сказали, что это товар для продажи, меня просто вывели из комнаты и поставили перед этим", - поясняет Дейл.

Игра Vampire Survivors выйдет на Nintendo Switch 17 августа и будет включать в себя локальный кооператив для четырех игроков (поэтому Дейл и посетил это мероприятие). Все остальные версии игры получат возможность кооперативной игры в тот же день.

Vampire Survivors пользуется широким успехом у критиков и в марте получила призы за лучшую игру и лучший дизайн на церемонии BAFTA Games Awards.