Steam официально закрепил жанр Vampire Survivors - теперь это "bullet heaven"

Похоже, многолетние споры наконец подошли к концу: Valve официально добавила в Steam новый тег «Bullet Heaven» или простто "Пулевой Рай", фактически закрепив за играми в духе Vampire Survivors отдельное жанровое название. Для индустрии это может показаться мелочью, но на деле речь идёт о признании целого направления, которое за последние годы буквально захватило рынок инди-игр.

В описании нового тега Valve называет жанр «противоположностью Bullet Hell» — вместо уклонения от бесконечных потоков пуль игроку предлагают автоматически уничтожать орды врагов, сосредотачиваясь на прокачке, сборках и выживании. Именно такой подход сделал Vampire Survivors мировым хитом и породил волну подражателей — от Deep Rock Galactic: Survivor до Soulstone Survivors.

Что особенно забавно, термин «bullet heaven» ещё недавно воспринимался скорее как фанатский мем. Однако Steam уже несколько раз проводил тематические фестивали Bullet Heaven, а в декабре пользователи даже просили Valve официально признать жанр. Судя по всему, компания решила: пора перестать делать вид, будто этого направления не существует.

И это вполне логичный шаг. Сегодня «выживаторы» с автоатакой — уже не временный тренд, а полноценная ниша с десятками успешных релизов и собственной аудиторией. Причём многие разработчики давно ушли далеко за пределы формулы Vampire Survivors, добавляя элементы roguelike, RPG и даже extraction-механики.

Конечно, часть игроков наверняка продолжит спорить о названии жанра, как это когда-то было с «soulslike» или «metroidvania». Но теперь у Steam есть официальный ответ на этот вопрос. И, судя по реакции сообщества, Valve этим решением скорее поставила точку в дискуссии, чем открыла новую.