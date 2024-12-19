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об игре
Vampire Survivors 17.12.2021
Ролевая, Выживание, Инди, Вид сверху, Ретро
8.8 671 оценка

В Epic Games Store можно бесплатно забрать Vampire Survivors

butcher69
Новости

Epic Games Store запустил бесплатную раздачу Vampire Survivors. Забрать игру можно уже сегодня, но не откладывайте: акция длится 24 часа, и у вас есть время до 19:00 завтрашнего дня, чтобы добавить её в свою библиотеку. Раздача проходит в рамках праздничной программы, где игры предлагаются каждый день до 2 января 2025 года.

Vampire Survivors — это популярный «роглайк», где игроку предстоит уничтожать орды нежити на разных картах, используя широкий набор усилений. На выбор предлагаются герои с уникальными навыками и оружием, что добавляет разнообразие в игровой процесс.

Релиз игры состоялся в 2022 году, и она моментально стала хитом, получив награды на престижных мероприятиях, включая Golden Joystick Awards и BAFTA Game Awards.

14
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
rtnrwv

пиксельная индюшка за 150 рублей, ну такое

7
Миханик Шестеренкин

Ты сначала сыграй в эту индюшатину. Поверь, уже через несколько минут тебя за уши не оттащишь от нее. Я тоже долгое время не понимал, почему ее так яростно хвалят, но стоило к ней только прикоснуться, и все, увяз на долгие часы. И даже спустя пару лет продолжаю ее время от времени запускать.

3
OculusMortem Миханик Шестеренкин
Ты сначала сыграй в эту индюшатину.

Играл я в эту индюшатину. Жалкая неинтересная пародия на Crimsonland в которой абсолютно нечего делать.

-6
ABRASцовы

За последнее время это самая нормальная игра у них на раздаче.

2
Миханик Шестеренкин OculusMortem

Куда уж ей до Доты!

-3
OculusMortem Миханик Шестеренкин

Не люблю доту конечно, но по факту даже дота будет куда лучше.

-6
вупсич пупсич

А сегодня по Москве стим распродажа начинается в 20 00?

1
PREDATOR7706

в 21

3
Alex Row

Лучший рекламный слоган для этой игры "Фил Спенсер наиграл в нее более 200 часов". Длс Operation Guns -коллаба с Контрой, просто отвал башки и лучше, чем ремастер оригинала. Да и с Among us коллаба тоже огонь

0
Fedmoped

А что изменилось со времен 8 битной приставки то?? Откуда награды и признание?

-7