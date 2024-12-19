В Epic Games Store можно бесплатно забрать Vampire Survivors

Epic Games Store запустил бесплатную раздачу Vampire Survivors. Забрать игру можно уже сегодня, но не откладывайте: акция длится 24 часа, и у вас есть время до 19:00 завтрашнего дня, чтобы добавить её в свою библиотеку. Раздача проходит в рамках праздничной программы, где игры предлагаются каждый день до 2 января 2025 года.
Vampire Survivors — это популярный «роглайк», где игроку предстоит уничтожать орды нежити на разных картах, используя широкий набор усилений. На выбор предлагаются герои с уникальными навыками и оружием, что добавляет разнообразие в игровой процесс.
Релиз игры состоялся в 2022 году, и она моментально стала хитом, получив награды на престижных мероприятиях, включая Golden Joystick Awards и BAFTA Game Awards.
пиксельная индюшка за 150 рублей, ну такое
Ты сначала сыграй в эту индюшатину. Поверь, уже через несколько минут тебя за уши не оттащишь от нее. Я тоже долгое время не понимал, почему ее так яростно хвалят, но стоило к ней только прикоснуться, и все, увяз на долгие часы. И даже спустя пару лет продолжаю ее время от времени запускать.
Играл я в эту индюшатину. Жалкая неинтересная пародия на Crimsonland в которой абсолютно нечего делать.
За последнее время это самая нормальная игра у них на раздаче.
Куда уж ей до Доты!
Не люблю доту конечно, но по факту даже дота будет куда лучше.
А сегодня по Москве стим распродажа начинается в 20 00?
в 21
Лучший рекламный слоган для этой игры "Фил Спенсер наиграл в нее более 200 часов". Длс Operation Guns -коллаба с Контрой, просто отвал башки и лучше, чем ремастер оригинала. Да и с Among us коллаба тоже огонь
А что изменилось со времен 8 битной приставки то?? Откуда награды и признание?