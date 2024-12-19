В Epic Games Store можно бесплатно забрать Vampire Survivors

Epic Games Store запустил бесплатную раздачу Vampire Survivors. Забрать игру можно уже сегодня, но не откладывайте: акция длится 24 часа, и у вас есть время до 19:00 завтрашнего дня, чтобы добавить её в свою библиотеку. Раздача проходит в рамках праздничной программы, где игры предлагаются каждый день до 2 января 2025 года.

Vampire Survivors — это популярный «роглайк», где игроку предстоит уничтожать орды нежити на разных картах, используя широкий набор усилений. На выбор предлагаются герои с уникальными навыками и оружием, что добавляет разнообразие в игровой процесс.

Релиз игры состоялся в 2022 году, и она моментально стала хитом, получив награды на престижных мероприятиях, включая Golden Joystick Awards и BAFTA Game Awards.