В Vampire Survivors скоро появится новый сюжетный режим Adventures, представленный в трейлере

В Vampire Survivors скоро появится сюжетный режим или что-то в этом роде в дополнении Adventures, у которого еще нет даты выхода, но которое должно появиться в ближайшее время.
Как сообщается в пресс-релизе, «разработчик Poncle недавно обнаружил интересную новую тенденцию в видеоиграх, называемую наличием истории, и, всегда стремясь быть в авангарде, объявил, что привносит в игру свой собственный подход к этой новой идее», режим под названием «Приключения».
По замыслу Poncle, «Приключения» должны обеспечить своего рода путь развития в Vampire Survivors, предлагая своего рода второстепенные квесты для различных персонажей, присутствующих в причудливом составе игры.
Кроме того, это будут прогрессивные дополнения, которые не заканчиваются одним выпуском: следующее обновление, то есть обновление 1.8, принесет первую серию этих приключений в режиме, но другие появятся позже через бесплатные DLC и другие новые функции.
У меня этот режим есть если кому интересно то вот как это сделать
1) заходим в свойства игры
2) Бета-версия
3) В строке "Бета-тестирование ставим как у меня по умолчанию у вас будет стоять "Нет"
И вот вы можете тестировать обновление до их официального выхода
Как открыть режим я не скажу но при детальном осмотре меню карт вы увидите кое что новое
Кто тут любитель кровушки пососать?
Провокационный вопрос задаешь))
Ежели в лесу вражеском змеюка подключая укусит нас промеж ног, в колбасы богатырские, клянёмся яд змеиный отсосать!