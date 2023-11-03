В Vampire Survivors скоро появится новый сюжетный режим Adventures, представленный в трейлере

В Vampire Survivors скоро появится сюжетный режим или что-то в этом роде в дополнении Adventures, у которого еще нет даты выхода, но которое должно появиться в ближайшее время.

Как сообщается в пресс-релизе, «разработчик Poncle недавно обнаружил интересную новую тенденцию в видеоиграх, называемую наличием истории, и, всегда стремясь быть в авангарде, объявил, что привносит в игру свой собственный подход к этой новой идее», режим под названием «Приключения».

По замыслу Poncle, «Приключения» должны обеспечить своего рода путь развития в Vampire Survivors, предлагая своего рода второстепенные квесты для различных персонажей, присутствующих в причудливом составе игры.

Кроме того, это будут прогрессивные дополнения, которые не заканчиваются одним выпуском: следующее обновление, то есть обновление 1.8, принесет первую серию этих приключений в режиме, но другие появятся позже через бесплатные DLC и другие новые функции.