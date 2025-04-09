Vampire Survivors не получит кросс-сохранение на PlayStation из-за юридических проблем с Sony

Недавно разработчики Vampire Survivors из студии Poncle объявили, что игра получит кросс-сохранение на всех платформах, что позволит игрокам использовать свои сохранения, где бы они ни играли. Однако, похоже, игроки PlayStation останутся в стороне.

Хотя ранее сообщалось, что эта функция также появится на PlayStation, теперь студия, к сожалению, заявила, что на данный момент это невозможно. Это связано с тем, что существуют юридические проблемы, касающиеся Sony, о которых студия не знала, например, необходимость передавать информацию от партнеров, на что студия не способна.

С сожалением сообщаем, что не сможем добавить функцию кросс-сохранения Vampire Survivors на PlayStation 4 и 5 со следующим обновлением. В прошлом месяце мы сообщили всем, что кросс-сохранение будет доступно на PlayStation 4 и 5, ПК, Xbox, Android и iOS вместе с нашим предстоящим бесплатным обновлением Vampire Survivors в апреле. Но в последнюю минуту мы столкнулись с юридической проблемой на PlayStation, о которой мы не знали, и которая требует от нас делиться информацией о наших партнерах, которую нам запрещено предоставлять.

Студия пока не полностью исключила функцию из PlayStation, поскольку пытается решить проблемы с Sony. Однако она говорит, что шансы на это невелики.