Vampire Survivors получила бесплатное дополнение Emerald Diorama по мотивам серии SaGa

Успешная аркада Vampire Survivors, недавно удостоенная награды BAFTA в категории «Лучшая развивающаяся игра», обзавелась свежим контентом. Игрокам стало доступно бесплатное дополнение Emerald Diorama, вдохновлённое ролевой серией SaGa от Square Enix.

В новом DLC предстоит исследовать таинственные миры, объединённые загадочным Слиянием, и встретить более 12 героев из SaGa Emerald Beyond, каждый со своими уникальными способностями. Игроки смогут использовать мечи, кулаки, магию и ракеты, а боевая система обзавелась механикой случайных приёмов, навеянной импровизациями SaGa.

Дополнение включает свыше 40 видов оружия, новую карту, музыку и достижения. Также вместе с Emerald Diorama стали доступны два дополнительных приключения и куриное обновление The Coop. Всё уже можно опробовать на ПК, Xbox, PlayStation, Switch, Android и iOS.