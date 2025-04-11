ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Vampire Survivors 17.12.2021
Ролевая, Выживание, Инди, Вид сверху, Ретро
8.7 725 оценок

Vampire Survivors получила бесплатное дополнение Emerald Diorama по мотивам серии SaGa

butcher69 butcher69

Успешная аркада Vampire Survivors, недавно удостоенная награды BAFTA в категории «Лучшая развивающаяся игра», обзавелась свежим контентом. Игрокам стало доступно бесплатное дополнение Emerald Diorama, вдохновлённое ролевой серией SaGa от Square Enix.

В новом DLC предстоит исследовать таинственные миры, объединённые загадочным Слиянием, и встретить более 12 героев из SaGa Emerald Beyond, каждый со своими уникальными способностями. Игроки смогут использовать мечи, кулаки, магию и ракеты, а боевая система обзавелась механикой случайных приёмов, навеянной импровизациями SaGa.

Дополнение включает свыше 40 видов оружия, новую карту, музыку и достижения. Также вместе с Emerald Diorama стали доступны два дополнительных приключения и куриное обновление The Coop. Всё уже можно опробовать на ПК, Xbox, PlayStation, Switch, Android и iOS.

0
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Jarvis666

Уже сколько раз хотел засесть за неё, но каждый раз удаляю через 15 минут игры, скучновато...