Vampire Survivors получила новое крупное обновление и кроссовер с Balatro

Как стало известно, для Vampire Survivors вышло обновление 1.14 с онлайн-кооперативом, новыми локациями и другими улучшениями. Авторы также обновили прошлогоднее платное DLC Ode to Castlevania, добавив среди прочего ещё 16 персонажей.

Кроме того, игра получила кроссовер с карточной игрой Balatro под названием Ante Chamber. В него добавили четыре новых персонажа, включая клоуна Джамбо, новые виды оружия, а также локацию Анте-Салон, оформленную в духе интерфейса Balatro. Обновление уже доступно на PC, PS4 и PS5, а на Xbox и Switch оно выйдет 31 октября.

Следующее крупное обновление запланировано на первый квартал 2026 года. Оно будет сосредоточено на общих улучшениях и оптимизации для слабых платформ.