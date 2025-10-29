ЧАТ ИГРЫ
Vampire Survivors 17.12.2021
Экшен, Ролевая, Выживание, Инди, Вид сверху, Ретро
8.7 782 оценки

Vampire Survivors получила новое крупное обновление и кроссовер с Balatro

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, для Vampire Survivors вышло обновление 1.14 с онлайн-кооперативом, новыми локациями и другими улучшениями. Авторы также обновили прошлогоднее платное DLC Ode to Castlevania, добавив среди прочего ещё 16 персонажей.

Кроме того, игра получила кроссовер с карточной игрой Balatro под названием Ante Chamber. В него добавили четыре новых персонажа, включая клоуна Джамбо, новые виды оружия, а также локацию Анте-Салон, оформленную в духе интерфейса Balatro. Обновление уже доступно на PC, PS4 и PS5, а на Xbox и Switch оно выйдет 31 октября.

Следующее крупное обновление запланировано на первый квартал 2026 года. Оно будет сосредоточено на общих улучшениях и оптимизации для слабых платформ.

4
3
Комментарии:  3
Just-a-your-King

Только я думал, что наконец-то закончил с подсолнухом и тут опять...

1
JIoMTuK

Я уже забил, последний раз, когда выбил все ачивки, их было 201. Больше уже нет сил выбивать их)

нитгитлистер

когда уже финалка то будет? того и гляди разойдутся VR прикрутият и на UE6 ремастер))