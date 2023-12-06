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об игре
Vampire Survivors 17.12.2021
Ролевая, Выживание, Инди, Вид сверху, Ретро
8.8 513 оценок

Vampire Survivors получит кроссовер с Among Us в DLC Emergency Meeting

monk70
Новости

Vampire Survivors: Emergency Meeting — это грядущее тематическое DLC Among Us, созданное Poncle для Vampire Survivors.

DLC включает в себя товарищей по команде, оружие, бонусы и сцену, вдохновленную хитом об охоте на самозванцев. Будет «классический игровой процесс Vampire Survivors с новым оружием, персонажами, музыкой, некоторыми сюрпризами и новой механикой, окутанными хаосом, вдохновленным «Среди нас». Все упомянутые игроки получат доступ к 9 персонажам, 15 видам оружия, 1 этапу, 20 внутриигровым разблокировкам, способности видеть будущее и приключению.

Это DLC появится 18 декабря 2023 года

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
AT_Sagor

Эта игра становиться всё безумнее.

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Драконий заглотус

Жаль, только что игра уже мёртвая :/

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