Vampire Survivors получит кроссовер с Among Us в DLC Emergency Meeting

Vampire Survivors: Emergency Meeting — это грядущее тематическое DLC Among Us, созданное Poncle для Vampire Survivors.
DLC включает в себя товарищей по команде, оружие, бонусы и сцену, вдохновленную хитом об охоте на самозванцев. Будет «классический игровой процесс Vampire Survivors с новым оружием, персонажами, музыкой, некоторыми сюрпризами и новой механикой, окутанными хаосом, вдохновленным «Среди нас». Все упомянутые игроки получат доступ к 9 персонажам, 15 видам оружия, 1 этапу, 20 внутриигровым разблокировкам, способности видеть будущее и приключению.
Это DLC появится 18 декабря 2023 года
Эта игра становиться всё безумнее.
Жаль, только что игра уже мёртвая :/