Vampire Survivors получит крупное дополнение Ode to Castlevania в конце октября

Платное дополнение для Vampire Survivors под названием Ode to Castlevania выйдет 31 октября 2024 года и будет доступно на PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и мобильных устройствах.

Дополнение принесет в игру более 20 новых персонажей, свыше 40 видов оружия, включая культовые кнуты, меч и копье Алукарда. Главным этапом станет огромный замок Дракулы. В игре также появится множество ремиксов классических композиций из различных частей Castlevania. Среди известных героев можно будет встретить членов семей Бельмонтов и Бельнадесов. Для каждого персонажа будет доступен минимум один уникальный набор оружия.

Трейлер дополнения Ode to Castlevania уже доступен, демонстрируя новый арсенал, этапы, а также яркую анимацию с участием знакомых персонажей и захватывающих битв.