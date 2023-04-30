Vampire Survivors получит новый патч в мае и обновление 1.5 летом ©

Команда poncle обнародовала планы на будущее Vampire Survivors, которые включают в себя новые бесплатные обновления для игры с изменениями контента и баланса. Первое обновление будет небольшим и прибудет в мае. Летом последует более существенное.

Разработчики в посте для сообщества Steam рассказали, над чем они работают в данный момент. В частности, планируется небольшой патч на май, с «мелкими дополнениями и исправлениями», вроде подробной карты для этапов, введенных с DLC Tides of the Foscari.

Летом выйдет обновление Vampire Survivors 1.5. В связи с этим точные подробности не разглашаются, но обещают, что оно будет сравнимо с обновлением Bat Country и представит новые этапы, реликвии и так далее, а команда снова попытается предложить контент «отличный от обычного».