Vampire Survivors получит онлайн-кооператив для четырёх игроков в обновлении 1.14

Разработчики poncle объявили о крупном обновлении Vampire Survivors до версии 1.14, которое принесёт долгожданный онлайн-кооператив для четырёх игроков. Игроки смогут свободно бродить по уровням вместе с друзьями, исследовать новые зоны и сражаться с ордами врагов, проверяя, станет ли игра проще или сложнее с увеличением числа участников.

Помимо кооператива, в обновлении появятся ещё четыре ключевых функции, детали которых обещают раскрыть в ближайшие недели. В сообщении разработчиков отмечается: «Осень — наше время, так что не забудьте заглянуть на следующей неделе, чтобы увидеть, что покажет новая карта… возможно, мы наконец ответим на вопросы, которые задавались тысячи раз».

Vampire Survivors доступна на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC через Steam, а также на iOS и Android. Обновление 1.14 расширит возможности игры и подарит фанатам новые способы испытать свои навыки в кооперативных сражениях. Это станет значимым шагом в развитии проекта, который продолжает радовать поклонников уникальным сочетанием роглайта и экшена.