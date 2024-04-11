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Vampire Survivors 17.12.2021
Ролевая, Выживание, Инди, Вид сверху, Ретро
8.8 588 оценок

Vampire Survivors представила свое следующее обновление Operation Guns

KAMA33
Новости

Vampire Survivors представили свое четвертое платное расширение под названием Operation Guns. Предстоящее дополнение для Vampire Survivors запланировано на 9 мая и включает в себя 11 новых персонажей, 22 новых типа оружия и два уровня, доступных для игроков.

DLC Operation Guns будет представлять новый набор приключений, состоящий из шести глав. Разработчики из команды Vampire Survivors объявили, что оружие в расширении будет наносить немного меньший урон, чтобы в некоторой степени передать сложность игры серии Contra. Они также добавили, что различные взаимодействия с Arcana позволят настраивать уровень сложности DLC в зависимости от предпочтений игрока. В контент Contra также будут добавлены новые предметы, включая гранаты и высокоскоростное оружие, способное быстро разбираться с врагами.

Также стало известно, что этим летом Vampire Survivors наконец появится на PlayStation 5 и PlayStation 4. Игра уже доступна на Xbox, Switch, ПК и мобильных устройствах.

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