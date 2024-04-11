Vampire Survivors представила свое следующее обновление Operation Guns

Vampire Survivors представили свое четвертое платное расширение под названием Operation Guns. Предстоящее дополнение для Vampire Survivors запланировано на 9 мая и включает в себя 11 новых персонажей, 22 новых типа оружия и два уровня, доступных для игроков.
DLC Operation Guns будет представлять новый набор приключений, состоящий из шести глав. Разработчики из команды Vampire Survivors объявили, что оружие в расширении будет наносить немного меньший урон, чтобы в некоторой степени передать сложность игры серии Contra. Они также добавили, что различные взаимодействия с Arcana позволят настраивать уровень сложности DLC в зависимости от предпочтений игрока. В контент Contra также будут добавлены новые предметы, включая гранаты и высокоскоростное оружие, способное быстро разбираться с врагами.
Также стало известно, что этим летом Vampire Survivors наконец появится на PlayStation 5 и PlayStation 4. Игра уже доступна на Xbox, Switch, ПК и мобильных устройствах.