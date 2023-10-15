Vampire Survivors преодолела отметку в 200 000 обзоров в Steam ©

Vampire Survivors преодолела еще один рубеж: речь идет о 200 000 обзоров в Steam. Однако самое важное то, что они почти полностью положительные, учитывая, что игра имеет 98% популярности на платформе Valve.

Команда также решила поделиться со своими подписчиками на X самыми приятными отзывами. Например, можно прочитать: «Эта игра действительно крутая. Хотелось бы, чтобы итальянцы были настоящими», а также «90 часов. Никаких вампиров. 10/10». «Я думаю, все в порядке» (при 836 часах активного игрового процесса), «Я начинал как парень с кнутом, а закончил неподвижным деревом, излучающим запах чеснока. 10/10».

Среди последних нововведений в Vampire Survivors — кооператив, который мы опробовали. В нашем обзоре мы объяснили вам, что: "Надо сказать, что на начальных фазах кооператив работает очень хорошо, но на заключительных, то есть когда вы очень могущественны и врагов сотни, он работает немного хуже. толпятся к вам, игрокам. Проблема, как поймет любой, кто много играл в Vampire Survivors, заключается в том, что это медленные моменты, в которых часто мало движения, потому что количество противников на экране огромно, и есть больше нет возможности слишком долго бродить по карте».