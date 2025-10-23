Vampire Survivors расширяет вселенную Castlevania: крупное обновление уже на подходе

Разработчики Vampire Survivors раскрыли подробности масштабного обновления для дополнения Ode to Castlevania, вышедшего в прошлом году. Игроков ждёт серьёзное расширение контента, которое добавит ещё больше глубины и вариативности в готическую выживалку с элементами рогалика.

Главным новшеством станут 16 новых персонажей: Hugh Baldwin, Morris Baldwin, Annette, Tera, Atlantis, Shrine Wizard, Drolta Zuentes, Astarte, Actrise, Zephyr, Jiangshi, Persephone, Slogra & Gaibon, Gaibon & Slogra, Genya Arikado, Fake Trio, Ruler, Sword Stone Skull. Каждый герой обладает уникальными способностями, которые открывают новые тактические возможности и способы прохождения уровней.

Помимо персонажей, обновление привнесёт новые виды оружия и эволюции, что позволит комбинировать способности и создаст новые варианты стратегий. Игроков также ждёт эксклюзивный скин за завершение нового приключения, состоящего из 7 глав, а также новые объединения персонажей и музыкальные треки, усиливающие атмосферу готического хоррора.

Обновление выйдет одновременно с патчем 1.14, который добавит новый этап Mazerella, онлайн-кооператив и другие улучшения, улучшая взаимодействие игроков и общий геймплей.

Vampire Survivors остаётся одной из самых популярных казуальных игр-выживальщиков: простая механика рогалика, насыщенная готическая атмосфера и динамичные сражения сделали её успешной на PC (Steam), Xbox, PlayStation, Nintendo Switch и мобильных платформах. Новое обновление обещает ещё больше часов захватывающего геймплея для как старых фанатов, так и новичков, желающих погрузиться в тёмный мир Vampire Survivors.