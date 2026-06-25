Состоялся выход в ранний доступ в Steam, киберпанк-RPG для взрослых Vampire Syndicate: Gangs of MoonFall

На платформе Steam состоялся запуск тактической ролевой игры для взрослых Vampire Syndicate: Gangs of MoonFall в формате раннего доступа. Проект создан независимым разработчиком под псевдонимом ManlyMouseDan и студией A Memory of Eternity.

Игра Vampire Syndicate: Gangs of MoonFall представляет собой классическую компьютерную ролевую игру в научно-фантастическом сеттинге с элементами киберпанка и вампирской тематики. Создатель проекта отмечает, что при разработке вдохновлялся такими известными играми, как Vampire: The Masquerade - Bloodlines, Fallout: New Vegas, Planescape: Torment и Shadowrun. Игрокам предстоит взять на себя роль уличного наемника, который оказывается втянут в криминальные разборки различных вампирских кланов в мегаполисе Мунфолл.

Игровой процесс сочетает исследование мира с возможностью переключения между режимами камеры от 1 и 3 лица, а также пошаговые тактические сражения. В игре присутствует детальное создание персонажа, система классов, проверки характеристик в диалогах и механика случайных событий. Важной особенностью является система репутации среди 18 фракций, разделенных на 8 основных и 10 второстепенных группировок, отношения с которыми будут напрямую влиять на развитие сюжета.

Важной частью игры является взрослый контент, включающий анимированные трехмерные сцены сексуального характера с возможностью выбора ракурса камеры, в том числе с видом от 1 лица. Разработчик подчеркивает, что данные элементы являются полностью опциональными и их можно при желании пропустить. Игроки смогут заводить как случайные связи, так и долгосрочные романтические отношения с компаньонами, у каждого из которых прописана уникальная история. При этом персонажи обладают собственными предпочтениями, что исключает возможность завязать роман со всеми доступными героями за 1 прохождение.

На момент запуска в ранний доступ проект собрал более 115 000 добавлений в список желаемого в Steam. Разработчик планирует регулярно выпускать крупные контентные обновления раз в 1 месяц. Ожидается, что полноценная версия "1.0" выйдет через 1-2 года, после чего стоимость игры может увеличиться.